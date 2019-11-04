Поїздка депутата Держдуми РФ у Золоте є порушенням усіх норм — Пристайко

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко наголосив, що поїздка депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Про це він заявив під час спільного з главою МЗС Естонії Урмасом Рейнсалу брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поїздка депутат парламенту Росії — це порушення всіх норм. Це — наша територія, на яку він приїхав без дозволу і це викличе обов’язково реакцію Міністерства закордонних справ офіційну", - наголосив Пристайко.

Зустріч глав МЗС України та Естонії відбулася в Києві / Фото: Данііл Шамкін, Укрінформ

Як повідомлялося, депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого.

29 жовтня о 12.00 годині розпочалося розведення сил поблизу Золотого.