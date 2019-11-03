Путін готовий до

Путін готовий до "нормандського саміту" за термінової потреби — Пєсков

Укрінформ
Президент РФ Володимир Путін зацікавлений у проведенні зустрічі з лідерами ФРН, Франції та України у нормандському форматі в умовах термінової необхідності.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1" у неділю, повідомляє ТАСС.

"Президент неодноразово повторював, в тому числі й на конференції у Будапешті, він готовий до будь-яких зустрічей, він зацікавлений у продовженні самітів у нормандському форматі, але він чекає на результати підготовки та чекає, коли умови безпосередньо приведуть нас до термінової необхідності зустрічі лідерів нормандського формату", - сказав він.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко 1 листопада сказав, що Україна, Франція та Німеччина готові до зустрічі лідерів "нормандської четвірки", але Росія не хоче прогресу з цього питання.

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За його словами, дата «нормандської» зустрічі залежить від російської сторони, тому що Україна виконує домовленості, які було досягнуто. Цими домовленостями було узгодження "формули Штайнмаєра" й розведення сил на трьох ділянках - у Станиці Луганській, Золотому й Петрівському, нагадав міністр.

«Сьогодні ми підходимо до розведення на останній третій ділянці (Петрівське - ред.), тобто у принципі створюємо всі необхідні умови. На жаль, обстріли свідчать про те, що одна зі сторін не хоче цього прогресу, тому що це останній крок перед зустріччю», - сказав Пристайко.

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Розведення сил у Золотому Луганської області завершилося 1 листопада.

Розведення у Петрівському Донецької області мало розпочатися 4 листопада. Проте 1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк повідомив, що його перенесуть через обстріли 30 жовтня. Розведення військ можливо тільки за умови збереження режиму «тиші» протягом семи днів.

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