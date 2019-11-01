Обмін полоненими "не прив'язаний" до нормандської зустрічі - Пристайко

Обмін полоненими не пов'язаний з нормандським самітом і зараз іде процес відбору кандидатів для "одночасного звільнення".

Про це повідомив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в інтерв'ю ТСН.

“Це не період очікування - це період підбору підходящих кандидатів на обмін, вивчення їх справ і одночасна можливість звільнення. Обмін - це фраза, яка використовується скоріше в медіа, ми використовуємо іншу фразу - "одночасне звільнення", - зазначив він.

За словами міністра, обмін взагалі не прив'язується до нормандського саміту. “Якщо саміт лідерів і посприяє обміну, ми не маємо нічого проти”, - сказав Пристайко.

У вівторок, 29 жовтня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявив, що "готується великий обмін".