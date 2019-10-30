Зеленський про "нормандську зустріч": Вирішувати питання потрібно, дивлячись в очі

Президент Володимир Зеленський переконаний, що зустріч лідерів країн нормандського формату важлива, оскільки питання треба вирішувати не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі.

Про це він заявив під час виступу на Форумі єдності в Маріуполі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Саме тому сьогодні такими важливими є мінський процес та зустріч у нормандському форматі — вона має відбутися, і ми маємо вирішувати усі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись один одному в очі, щоб припинити війну та повернути наші українські території”, - сказав Зеленський.

Він вкотре наголосив, що закінчити війну та повернути усі українські території можливо єдиним шляхом — дипломатією і санкційним тиском.

“Нам потрібен мир на наших умовах, для цього в України має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій”, - підкреслив Президент.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що попередню дату зустрічі лідерів країн нормандського формату вже визначено, однак наразі ще не всі сторони на неї погодилися. Міністр розраховує, що зустріч відбудеться до кінця наступного місяця.