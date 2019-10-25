Про особливий статус Донбасу можна буде говорити після "нормандської зустрічі" - Разумков

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков запевняє, що всі законодавчі ініціативи щодо окупованих територій широко обговорюватимуться з суспільством.

На цьому Разумков наголосив під час зустрічі з президентом Національної ради парламенту Австрії Вольфгангом Соботкою, повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Під час обговорення подальших кроків вирішення ситуації на Донбасі Разумков підкреслив необхідність перемовин у Нормандському форматі, після чого можна буде перейти до обговорення законопроекту про особливий статус Донбасу.

"Президент є ключовою фігурою у переговорному процесі, і багато залежить від результатів Нормандського формату. Але всі законодавчі ініціативи з цього питання будуть широко обговорюватись як у парламенті, так і в українському суспільстві", – запевнив Разумков.

Також під час зустрічі обговорювалися перші результати роботи Верховної Ради ІХ скликання.

Разумков висловив сподівання на поглиблення співпраці між парламентами держав і зазначив, що одним із напрямів спільної роботи має стати забезпечення однакових правил перед законом на національному та міжнародному рівнях.

"Сьогодні ми реально боремося з корупцією. Це негативне явище глибоко вкоренилося в усі вертикалі та рівні української держави. І швидко виправити ситуацію, на жаль, не вийде, але перші кроки ми вже робимо. Частина з 69 законів, що були ухвалені новим парламентом за перші 50 днів роботи, спрямована саме на боротьбу з корупцією. Одним із таких рішень стало скасування депутатської недоторканності, за якою українські парламентарі ховалися від відповідальності за свої дії", – зауважив голова парламенту.

Фото: пресслужба голови Верховної Ради