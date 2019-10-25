У Меркель поки не можуть назвати точної дати "нормандського саміту"

У Берліні поки не знають, коли відбудеться зустріч у "нормандському форматі" на найвищому рівні, але запевняють, що підготовка до неї триває.

Про це сказала у п’ятницю на брифінгу представниця федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Так, само собою", - відповіла вона на запитання, чи залишаються плани з підготовки до саміту.

Водночас щодо термінів його проведення Деммер заявила, що не може їх назвати.

Як повідомляв Укрінформ, ініціатором зустрічі у нормандському форматі виступила Україна ще в серпні. Попередньо планувалося, що саміт відбудеться у жовтні. Утім, Росія висунула низку вимог, зокрема щодо "формули Штайнмаєра" та розведення військ.

Президент Володимир Зеленський 1 жовтня заявив, що Україна погодила текст "формули Штайнмаєра". За його словами, формула передбачає ухвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним за умови, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

15 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

22 жовтня речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що підготовка саміту "нормандської четвірки" ускладнилася через нові підходи і запити "однієї зі сторін".

23 жовтня Зеленський наголосив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів на трьох ділянках - Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.