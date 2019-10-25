Разумков зустрівся з головами парламентів групи

Разумков зустрівся з головами парламентів групи "Балтік+"

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Укрінформ
У межах Європейської конференції глав парламентів держав-членів РЄ пройшла робоча зустріч групи "Балтік +", за участі Голови ВР України Дмитра Разумкова.
У зустрычы також узял участь спікер Сейму Латвії Інара Мурнієце, спікер Сеймасу Литви Вікторас Пранцкєтіс і президент Рійгікогу Естонії Хенн Пиллуаас. повідомляє пресслужба парламенту.

Зазначається, що Разумков висловив подяку головам парламентів за послідовну та непорушну підтримку України у питанні територіальної цілісності та за висловлену в межах конференції позицію.

"Для нас це дуже важливий сигнал, адже потрібно розуміти, що ситуація в Україні – це глобальна проблема, яка сьогодні і в майбутньому буде впливати на безпеку в світі. Тож сподіваюсь, що надалі ми будемо бачити таку ж стійку позицію у все більшої кількості країн", – сказав він.

Голова Верховної Ради також підкреслив важливість функціонування групи «Балтік +» в умовах, коли порушуються базові принципи, що закладалися як фундамент для створення єдиної, вільної, демократичної Європи.

"Компроміси з сумлінням та мораллю, на жаль, призводять до жахливих наслідків. Тому дуже важливо, коли держави об’єднуються не навколо якоїсь країни, а навколо ідеї та підходів. Захищаючи інтереси наших країн у Раді Європи, ми захищаємо перш за все саму Раду Європи", – наголосив він.

Голови парламентів підтримали позицію щодо важливості роботи та розширення складу групи "Балтік +".

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Як зазначив президент Рійгікогу Естонії, важливо, щоб якомога більше країн об’єдналося навколо спільної ідеї у момент, коли у самому серці Європи відбувається збройний конфлікт і гинуть люди.

Фото: rada.gov.ua

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