Рада Європи слабко реагує на порушення Росією прав людини - Разумков

Україна вважає, що Рада Європи слабко реагує на порушення Росією прав людини та дискредитацію організації.

На цьому наголосив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков у своєму виступі «Наш спільний європейський дім: наступні 70 років» на Європейській конференції голів парламентів країн-членів Ради Європи та партнерів 24 жовтня у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Україна стурбована тим, що організація слабко реагує на сталі тенденції порушення прав людини в окремих країнах, зокрема, у Росії. Хоча саме захист прав людини разом з доступом до правосуддя Європейського суду з прав людини було головним аргументом на користь повернення російської делегації. Наша країна, спільно з іншими державами, не готова миритися зі спробами дискредитації авторитету Ради Європи», - сказав голова ВР.

Разумков додав, що Україна стурбована підривом ефективності ключових органів Ради Європи через скасування права накладати дієві санкції на держави-члени, які порушують свої зобов’язання, проводять системну та цілеспрямовану політику нехтування правами людини.

«Подвійні стандарти, що на жаль, іноді стають частиною буденного процесу прийняття рішень в Раді Європи, ставить під сумнів ціннісні орієнтири цієї організації», - підкреслив Разумков.

Голова Верховної Ради переконаний, що цілком вмотивованим є рішення щодо відмови від участі в осінній сесії ПАРЄ постійної делегації українського парламенту на знак протесту проти повернення делегації Росії до ПАРЄ без виконання жодної з семи резолюцій організації відносно триваючої збройної агресії проти України.

«Це рішення є реакцією на тотальне і системне порушення агресором прав людини на тимчасово окупованих територіях. Більше того, ситуація з повноваженнями української делегації створила небезпечний прецедент, наслідки якого наразі важко спрогнозувати», - сказав спікер.

Він також наголосив, що ментально Україна завжди належала до Європейського дому вільних націй.

«І громадяни України заплатили надвисоку ціну, захищаючи цінності демократичного світу», - нагадав колегам голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ 26 червня за сприяння проросійського лобі Франції і Німеччини ухвалила, усупереч регламенту, рішення про повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї без виконання вимог резолюцій, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

У зв’язку з цим українська делегація не взяла участі в осінній сесії ПАРЄ. Крім того, у відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ п’ять національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+".