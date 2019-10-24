Разумков сподівається, що ПАРЄ поверне собі втрачену довіру
Про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту голів парламентів країн-членів Ради Європи у четвер у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Я сподіваюся, що вона (Рада Європи – ред.) зможе з честю вийти із тієї ситуації, яка є сьогодні. А ми, як держава і член цієї організації, усіляко допомагатимемо у цьому процесі», - наголосив Разумков, відповідаючи на запитання, як РЄ може відновити довіру до себе після безумовного повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.
Спікер висловив упевненість, що відповідь України на безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ була цілком адекватною і правильною.
«Я хотів би подякувати нашим партнерам у цій організації, які також приєдналися до позиції України. Це важливо. Я сподіваюся, що у подальшому ми зможемо змінити ситуацію, яка відбувається в Раді Європи», - заявив Разумков.
Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ 26 червня за сприяння проросійського лобі Франції і Німеччини ухвалила, усупереч регламенту, рішення про повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї без виконання вимог резолюцій, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.
У зв’язку з цим українська делегація не взяла участі в осінній сесії ПАРЄ. Крім того, у відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ п’ять національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+".