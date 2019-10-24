Разумков сподівається, що ПАРЄ поверне собі втрачену довіру

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що Рада Європи з честю вийде із ситуації, що призвела до втрати довіри до міжнародної організації в Україні через повернення Росії до ПАРЄ без виконання зобов’язань.

Про це він заявив українським журналістам у кулуарах Європейського саміту голів парламентів країн-членів Ради Європи у четвер у Страсбурзі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся, що вона (Рада Європи – ред.) зможе з честю вийти із тієї ситуації, яка є сьогодні. А ми, як держава і член цієї організації, усіляко допомагатимемо у цьому процесі», - наголосив Разумков, відповідаючи на запитання, як РЄ може відновити довіру до себе після безумовного повернення російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи.

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Спікер висловив упевненість, що відповідь України на безумовне повернення делегації РФ до ПАРЄ була цілком адекватною і правильною.

«Я хотів би подякувати нашим партнерам у цій організації, які також приєдналися до позиції України. Це важливо. Я сподіваюся, що у подальшому ми зможемо змінити ситуацію, яка відбувається в Раді Європи», - заявив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, ПАРЄ 26 червня за сприяння проросійського лобі Франції і Німеччини ухвалила, усупереч регламенту, рішення про повернення делегації РФ до Парламентської асамблеї без виконання вимог резолюцій, ухвалених у відповідь на російську агресію проти України.

У зв’язку з цим українська делегація не взяла участі в осінній сесії ПАРЄ. Крім того, у відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ п’ять національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+".