Разумков прибув до Страсбурга на конференцію глав парламентів держав РЄ

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 24-25 жовтня братиме участь в Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи у Страсбурзі (Франція).

Про це повідомили у пресслужбі Апарату ВР.

“24-25 жовтня українська делегація на чолі з Головою Верховної Ради України Дмитром Разумковим перебуватиме у м. Страсбург (Французька Республіка) з метою участі у Європейській конференції глав парламентів держав-членів Ради Європи”, - йдеться в повідомленні.

Відповідно до програми конференції очікуються дискусії: «Наш спільний європейський дім: наступні 70 років», «Реалізація порядку денного ООН 2030 та його Цілей сталого розвитку: внесок парламентів» та «Жінки в політиці та в публічному дискурсі».

Також, за даними пресслужби, Разумков проведе низку двосторонніх зустрічей з європейськими партнерами.

Як повідомили у Раді Європи власному кореспондентові Укрінформу у Франції, на європейському парламентському саміті 24-25 жовтня зустрінуться голови парламентів із 47 країн-членів Ради Європи, а також багато партнерів, спостерігачів та представників сусідніх країн, голови інших міжнародних організацій.

Загалом, як очікується, у заході візьмуть участь близько 60 голів національних парламентів Європи та інших континентів.

Як повідомлялося, перша Європейська конференція голів парламентів відбулася у 1975 році. Захід проводиться щодва роки у Страсбурзі.