Росія вдає поступливість на переговорах з Україною, щоб скасувати санкції — Яременко

Україна може рекомендувати своїм делегаціям не вживати термін "збройна агресія Росії" в документах і проєктах рішень міжнародних організацій за умови повернення в'язнів Кремля, військових кораблів, скасування заборони Меджлісу та допуску в Крим місії ОБСЄ.

Про це зазначив голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко у Facebook.

"Нам нескладно рекомендувати українським делегаціям не вживати термін "збройна агресія РФ проти України" в документах і проєктах рішень. Зовсім нескладно. Як зрештою, Росії нескладно повернути Україні усіх полонених, затримані військові судна, виконати рішення міжнародного суду щодо скасування рішення про заборону діяльності Меджлісу та допустити на територію Криму постійну моніторингову місію ОБСЄ", - зазначив він, додавши, що "ми ж готові до компромісів".

Водночас парламентарій підкреслив, що масштабність військових маневрів Росії і військові приготування примушують сумніватися, що РФ готується до миру.

"Аналіз ситуації на лінії розмежування на Донбасі примушує сумніватися, що військове командування Росії наказало своїм військам припинити агресивні дії проти Збройних сил України", - зауважив Яременко.

Крім того, він відзначив, що аналіз поведінки РФ в ПАРЄ, де Росія, за його словами, достатньо прямолінійно намагається протягнути визнання депутатів, обраних на окупованих територіях, примушує сумніватись, що РФ планує хоч якось знизити напругу дипломатичного протистояння з Україною.

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Також народний депутат заявив, що публічна і прихована, але не така вже і непомітна, активність РФ в Європі і США видає справжні наміри російської дипломатії - вдавати поступливість на мирних переговорах з Україною для вирішення питання скасування санкцій, але без вирішення проблеми окупованого Донбасу по суті.

"Тому найкраще, що ми можемо зробити у наших намірах, таки почати мирний процес, це не понижувати, а посилювати дипломатичний тиск на РФ. Благо, що наші попередники залишили неоране поле можливостей", - додав Яременко.