У Золотому завершилося дзеркальне розведення сил - штаб ООС

У Золотому-4 завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА, виконали верифікацію проведених нами заходів.

У разі загрози - життю та здоров’ю, захоплення територій або проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці Об’єднаних сил дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Як повідомлялося, 29 жовтня о 12.00 розпочався процес розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці розведення у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області.

У середу, 30 жовтня, командування ООС ввело в районі проведення операції Об’єднаних сил режим "жовтий", який передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців та правоохоронців і водночас обмеження для цивільного населення.

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Передбачено, що загалом процес розведення сил і засобів біля Золотого-4 триватиме до 30 днів.

Процес розведення військ відбуватиметься послідовно, у два етапи: перший етап – відведення особового складу з обох сторін, другий – демонтаж інженерних споруд та подальше розмінування територій.