Розведення військ у Петрівському перенесли

«Дійсно, обстріли були, і тому ми очікуємо перегляду дати (розведення – ред.). Тому що ми йдемо – 7 днів від обстрілів. Останні обстріли були 30 числа», - заявив міністр.

Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Золотому, Загороднюк зазначив, що зараз відведення завершене, і територія перебуває повністю під контролем МВС.

«МВС постійно нам дає звіти, яким чином це відбувається, це абсолютно безпечна територія», - заявив Загороднюк.

Як повідомляв Укрінформ, розведення було заплановане на 7 жовтня, але обстріли бойовиків його зірвали.

15 жовтня у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі не вдалося домовитися про нову дату розведення сил у Золотому і Петрівському.

16 жовтня Президент Володимир Зеленський заявив, що розведення сил і засобів у Петрівському і Золотому не відбудеться, доки не буде дотримано сім днів "тиші", зафіксованих місією ОБСЄ.

23 жовтня Зеленський наголосив, що умовами зустрічі лідерів країн нормандського формату є погодження "формули Штайнмаєра" та розведення військових сил і засобів на трьох ділянках - Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

29 жовтня, розпочалося розведення сил у Золотому Луганської області. Воно триватиме до 30 днів з урахуванням демонтажу фортифікаційних споруд.

Розведення військ у районі населеного пункту Петрівське мало розпочатися 4 листопада.