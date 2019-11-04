Міноборони проситиме роз’яснень ОБСЄ щодо депутата Держдуми у Золотому

У Міністерстві оборони наголошують, що частина міста Золоте, яку відвідав депутат Державної думи Росії Олексій Журавльов, знаходилася та знаходиться на тимчасово окупованій території і не підпадає у зону розведення військ.

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Міністерства оборони України.

“Стосовно відвідування депутатом Держдуми РФ О. Журавльовим Луганської області Міністерство оборони України повідомляє: Частина міста Золоте знаходилася та знаходиться на тимчасово окупованій території. Згідно з даними, так званий візит О. Журавльова відбувся до селища (населеного пункту-сателіту) Золоте-5, яке не підпадає у зону розведення військ. Таким чином, заяви про те, що цей візит став можливим через відведення ЗС України на нові позиції є некоректними та мають провокаційний характер”, - йдеться у повідомленні.

У МОУ також наголошують, що будь-які візити іноземних громадян до України, здійснені з порушенням визначеного порядку перетинання державного кордону України, є порушенням українського законодавства.

Крім того, у Міноборони планують звернутися до Місії ОБСЄ з проханням надати роз’яснення щодо нібито супроводження Журавльова представниками Моніторингової місії.

“Щодо намагань російських ЗМІ створити враження про нібито супроводження О. Журавльова представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, українська сторона планує звернутися до Місії з проханням надати відповідні роз’яснення. Адже такі дії російської сторони мають ознаки неприкритої спроби втягнути міжнародну організацію у свої політичні спекуляції”, - наголошують у міністерстві.

У Міноборони також заявляють, що розведення сил і засобів у зазначеному районі відбувається планово та відповідно до досягнутих домовленостей у рамках Мінського процесу, і просять громадян України та медіа “дотримуватися виваженої позиції та не поширювати неправдиві та провокаційні повідомлення”.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок наголосив, що поїздка депутата Державної думи Росії Олексія Журавльова в Золоте є порушенням всіх норм і незабаром буде офіційна реакція української сторони.

Раніше депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Родина" Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого.

29 жовтня о 12.00 годині розпочалося розведення сил поблизу Золотого.