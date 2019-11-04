При розведенні військ влада контролює захист цивільних - глава Донецької ОДА

Керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко запевнив, що при розведенні військ влада контролює питання захисту населення.

Про це він заявив 4 листопада в Краматорську під час спільної пресконференції з командуванням Об'єднаних сил, повідомив сайт ОДА.

«Ми повністю довіряємо керівництву ООС, впевнені у його здатності реагувати на можливе змінення оперативної обстановки. Запевняю вас і усе українське суспільство: у нас усе під контролем – як у військовому плані, так і у питаннях захисту мирного населення», - підкреслив Кириленко.

Він додав, що людей напризволяще ніхто не прокине, вони так само відчуватимуть турботу української держави, як і інші населені пункти, які не увійдуть у так звану зону розведення. "Ми тісно співпрацюємо з військовим керівництвом, і у разі потреби спільно вирішуємо проблеми, що виникають", - сказав очільник області.

Командувач Об’єднаних сил, генерал-лейтенант Володимир Кравченко нагадав журналістам, що механізм розведення військ вже відпрацьовано у Станиці Луганській та Золотому на Луганщині, дзеркальне розведення відбувається у рамках Мінських домовленостей, затверджених у лютому 2015 року.

За словами Командувача ООС, процес розведення військ на окремих ділянках лінії бойового зіткнення має на меті передусім запобігти загрозам для мирного населення, яке проживає у прифронтовій зоні, а також зберегти життя і здоров’я військовослужбовців Збройних Сил України. Так, після відведення військ з обох боків створиться район безпеки. Війська будуть відведені не менше ніж на 1 км з двох сторін, що значно зменшить можливість ведення прицільного вогню зі стрілецької зброї. Саме це має убезпечити місцеве населення від ворожих обстрілів.

Фото: dn.gov.ua