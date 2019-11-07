Аваков розповів про підготовку підрозділів МВС до розведення сил

У межах своєї компетенції МВС повністю забезпечує правопорядок і безпеку в Золотому.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час поїздки урядової делегації та дипломатів на ділянку розведення військ у зоні ООС у Луганській області, інформує пресслужба МВС.

«Ми передислокували сюди достатню кількість особового складу Нацполіції і Нацгвардії, забезпечили відповідною кількістю техніки і спецзасобів для охорони громадської безпеки та порядку. ДСНС готова виконувати свої обов'язки, включаючи допомогу населенню при виникненні будь-якої необхідності, у тому числі - наші вибухотехніки забезпечені засобами оперативного і гуманітарного розмінування», - сказав він.

Аваков додав, що прикордонники і ДМС мають всі можливості для забезпечення контролю перетину лінії розмежування на КПВВ.

«Ми провели всю підготовчу роботу, включно з оперативними навчаннями всіх наших служб для координації і злагодження в роботі. Ще 30 вересня ми презентували послам рівень підготовки і технічного забезпечення наших сил на полігоні НГУ у селі Старе на Київщині. Там, зокрема, ми відпрацьовували координацію і єдине командування спільними операціями різних підрозділів системи МВС», - наголосив очільник МВС.

Аваков також додав, що всі підрозділи МВС готові оперативно реагувати на будь-які позаштатні ситуації і ускладнення ситуації.

Якщо не буде провокацій, то у п'ятницю, 8 листопада, о 12 годині дня починається розведення у селі Богданівка, поінформував Аваков.

Водночас тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що українська сторона підготувалася до розведення військ 8 листопада у районі селища Богданівка, і він вражений рівнем організації.

Зазначається, що у четвер місто Золоте відвідали також помічник президента України Андрій Єрмак, міністр інфраструктури Владислав Криклій, очільник Мінветеранів Оксана Коляда, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні Етьєн де Понсьен, Надзвичайний і Повноважний Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс.