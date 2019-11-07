Прикордонники пояснили, чому КПВВ "Золоте" поки не можуть запустити в обидва боки

Для повноцінного функціонування КПВВ "Золоте"потрібно дооблаштувати сервісні зони та інші приміщення.

Про це сказав перший заступник голови Держприкордонслужби України полковник Володимир Нікіфоренко, повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Керівництво Держприкордонслужби розуміє важливість повноцінного функціонування цього контрольного пункту. І у разі його відкриття людям буде значно легше та комфортніше перетинати лінію розмежування в межах Луганської області. Також це розвантажить КПВВ «Станиця Луганська» та «Майорське». Однак для забезпечення безпеки та ритмічності пропускних операцій необхідно покращити інфраструктуру «Золотого». Для повноцінного функціонування потрібно дооблаштовувати сервісні зони та інші приміщення", - зазначив він.

Володимир Нікіфоренко перевірив роботу КПВВ в районі ООС на Луганщині / Фото: dpsu.gov.ua

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Наразі КПВВ працює в односторонньому порядку, оскільки російські найманці блокують пропускні операції зі свого боку. Також зараз тут здійснюється пропуск жителів міста Золоте та населених пунктів поблизу Золотого.

Українська сторона неодноразово намагалася запустити його повноцінну роботу.