У Луганській ОДА спростовують фейк про прапор Росії у Золотому

Голова Луганської облдержадміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай побував у Золотому–4 та Катеринівці Попаснянського району, де відбулося розведення військ, і запевнив, що ситуація там спокійна і майорить лише український прапор.

Про це повідомляє Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook.

«Учора у соціальних мережах з’явилася неправдива інформація, що у Золотому з’явився російський прапор. Особисто переконався, що всюди майорить тільки наш український, а школа існує, і наразі тут вчаться 36 дітей. Поспілкувався зі справжніми вчителями, а не «так названими акторами», як їх називають», – зазначив Гайдай.

З метою поповнення матеріально-технічної бази школі було передано принтер та ноутбук.

Сергій Гайдай побував у Золотому–4 та Катеринівці / Фото: facebook.com/odalug

За дорученням Президента України вирішено одне з важливих питань Золотого-4 – на базі ФАПу запрацював аптечний пункт, в якому теж побував Гайдай. Він запевнив місцевих жителів, що завтра в населеному пункті розпочне чергування бригада «швидкої допомоги».

Окрім цього, голова облдержадміністрації ознайомився з ходом розмінування в районі КПВВ «Золоте» та, перебуваючи в Катеринівці, переконався, що до місцевого магазину здійснюється підвезення необхідних для населення продуктів.

«Мене обурюють дії людей, які розповсюджують фейкову інформацію. Поки наші воїни захищають Україну, надають можливість нам її розбудовувати, нам доводиться багато часу витрачати на інформаційну війну», – прокоментував Гайдай.

Напередодні деякі ЗМІ з посиланням на відео ветерана повідомили, що в Золотому-5, до якого українська сторона не має доступу, вивісили російський прапор під час приїзду депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова.