Україна виконує свої зобов’язання - Тейлор про розведення сил на Донбасі

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор запевнив, що Україна виконує свої зобов’язання щодо розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це він заявив під час брифінгу у Золотому, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Україна дійсно виконала свої обов’язки, свою частину договору для того, щоб уже на зустрічі з росіянами впливати на них, щоб вони виконували свою частину”, - сказав дипломат. Він також нагадав, що розведення є частиною домовленостей щодо проведення зустрічі лідерів “Нормандського формату”.

Водночас Тейлор підкреслив, що важливо, аби після відходу українських військових на ділянки розведення заходили українські поліцейські та нацгвардійці.

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У свою чергу посол Франції в Україні Етьєн де Понсен наголосив на важливості розведення сил і засобів, яке є однією з умов “нормандської зустрічі”. “Президент Макрон робить все для того, щоб цей саміт відбувся якомога швидше в Парижі”, - запевнив посол.

Як повідомлялося, у четвер помічник Президента Андрій Єрмак, представники українського уряду та посли США, Великої Британії, Францій й Німеччини відвідали українські позиції в районі населеного пункту Богданівка (Петрівське) Донецької області, де планується проведення чергового етапу розведення сил і засобів.

Фото: пресслужба Президента