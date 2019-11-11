У можливому зриві "нормандського саміту" буде винна Росія – посол Франції

Якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло, що таке сталося з вини російської сторони.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Франції в Україні Етьєн де Понсен в інтерв'ю газеті «День».

«Зі свого боку, ми прагнемо зробити так, щоб були виконані всі умови, які уможливлять проведення цієї зустрічі. Або ж якщо нормандський саміт не відбудеться, то всім буде зрозуміло те, що таке сталося з вини російської сторони», - сказав посол.

Водночас він підкреслив: «ми віримо, що зустріч відбудеться». «Ми постійно працюємо, щоденно на рівні президента Республіки триває робота з підготовки цього саміту», - додав де Понсен.

Дипломат зауважив, що президент Макрон перезавантажив певні аспекти, і сьогодні триває поетапна робота.

«Найближчий етап на цьому шляху – проведення саміту в «нормандському форматі». При цьому ми не фіксуємось на складних питаннях метафізичного характеру, на які наразі немає відповіді. Ми віддаємо перевагу конкретній роботі з поступовим просуванням уперед і створенням умов для того, щоб наблизити перспективу миру», - зазначив посол Франції в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Канцлерка ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в нормандському форматі.

Водночас у повідомленні на сайті Кремля підкреслюється, що сторони обговорили підготовку «можливого саміту» в нормандському форматі.