Дата "нормандського саміту" обговорюється, але РФ ще не дала згоди – Пристайко

Дата наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки" вже визначена й обговорюється дипломатичними каналами, однак Росія ще не дала згоди на неї.

Про це заявив міністр закордонних справ Вадим Пристайко в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Зараз фактично м’яч на стороні Росії. Росія загнана в кут. Ви знаєте, що канцлер Німеччини дзвонила Володимиру Путіну, і я впевнений, що якраз була про це розмова – коли і як ми можемо зустрітися. За офіційними роздруківками розмови ми не бачимо конкретної дати, але дипломатичними каналами ця дата обговорюється", - сказав Пристайко.

Він додав, що є приблизні дати, яких він не може зараз назвати, бо їх мають узгодити всі чотири сторони, аби знайти час у графіках своїх лідерів. Але "ці конкретні числа є", зауважив міністр.

Коментуючи узгодження підсумкового документа саміту як нової російської умови його проведення, Пристайко зазначив, що на зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 2 вересня обговорювалися лише дві умови, які були зафіксовані офіційно: погодження формули Штайнмаєра і розведення військ на трьох ділянках, що завершилося сьогодні.

"Ніякої третьої умови ми не обговорювали", - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада канцлер ФРН Ангела Меркель провела телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним, під час якої обговорила хід підготовки до саміту в "нормандському форматі".