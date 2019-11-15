Кабмін затвердив нового представника у Раді

Кабінет міністрів України затвердив народного депутата із фракції «Слуга народу» Олену Шуляк своїм представником у Верховній Раді.

Про це повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні (15 листопада, – ред.) ввечері на своєму засіданні уряд затвердив нового представника Кабінету міністрів у Верховній Раді. Олена Шуляк буде відповідати за комунікацію уряду і парламенту», – зазначила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.