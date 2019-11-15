"Не спрацювалися": Верещук склала повноваження представника уряду в Раді

Народний депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук склала повноваження представника Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Про це вона заявила у п'ятницю в розмові з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я вирішила скласти повноваження представника Кабінету міністрів у парламенті, позаяк ми не знайшли спільної мови з Прем'єр-міністром, ми не спрацювалися", - зазначила Верещук.

При цьому Верещук підкреслила, що піти з цієї посади було її власною ініціативою.

"Я вважаю, що ми маємо різні підходи щодо комунікацій між Кабміном і парламентом. Я вважаю, що нам треба було більш фахово працювати з депутатами, зважати на їхню думку. Тим не менш, я розумію, що й Кабін має свою позицію, і ті методи і форми комунікації, які пропонувала я, на сьогодні не є ефективними. Я поважаю позицію Кабміну. Але залишаю за собою право також мати й свою", - пояснила депутат.

Водночас вона уточнила, що її "ніхто не вмовляв" залишитися на посаді представника уряду в парламенті.

"Ми розмовляли, це був діалог — і ми зійшлися на тому, що краще я напишу заяву", - додала вона.

Раніше ЗМІ повідомили, що Верещук може позбутися посади представника Кабміну в Раді через відмову підтримати законопроєкт про ринок землі.

Після цього Верещук заявила, що не мала можливості поговорити про це з Прем'єр-міністром, додавши: "Я чекаю на дзвінок".

Кабінет міністрів призначив Ірину Верещук представником уряду у Верховній Раді 4 вересня 2019 року.