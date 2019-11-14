Представник уряду у Раді хоче почути про своє звільнення від Гончарука

Представник уряду у Верховній Раді народний депутат Ірина Верещук (фракція "Слуги народу") заявила, що своє можливе увільнення від обов'язків представника Кабміну хотіла би обговорити з Прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Про це вона сказала Укрінформу, коментуючи відповідні повідомлення ЗМІ.

"Я читала в ЗМІ таку інформацію, чула від колег, що, справді, розглядається питання щодо того, аби мене усунути, чи - як це правильно сказати? - позбавити повноважень представника Кабінету міністрів у парламенті. Однак ми не мали змоги ще поговорити віч-на-віч з Прем'єром і це питання обговорити, тому що я хотіла б це почути від нього... Я щиро сподіваюся, що наша розмова буде предметною, а потім результат повідомлю", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що пов'язує такі чутки зі своїми голосуваннями та позицією. При цьому депутат заперечує тиск на неї.

"На мене ніколи ніхто не тиснув - ні Президент, ні Офіс Президента. Я чула від деяких депутатів, але ніколи на собі не відчувала жодного тиску. Я справді маю свою позицію, вона є публічною, я її не приховую ніколи і не приховуватиму надалі, яким би не були чи запитання, чи тиск, чи інша форма спілкування зі мною", - підкреслила Верещук.

На запитання, чи запланована в неї зустріч із Прем'єр-міністром, Ірина Верещук відповіла: "Я чекаю на дзвінок".

Раніше Верещук заявила у телеефірі, що 13 листопада не голосувала за законопроєкт про ринок землі, оскільки він містить ризиковані моменти.

Водночас, голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія пообіцяв, що жодні «репресії» до тих депутатів, які не підтримають законопроєкт про ринок землі, не застосовуватимуться. У цьому контексті він згадав і Ірину Верещук, назвавши її "людиною, яка прекрасно працює, справляється зі своїми обов’язками".

Кабінет міністрів призначив Ірину Верещук представником уряду у Верховній Раді 4 вересня 2019 року.