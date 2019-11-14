Арахамія заявив, що сам винесе питання про виключення Скороход зі “Слуги народу”

Лідер парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявив, що особисто буде виносити питання про виключення народного депутатаи Анни Скороход з фракції.

Про це він сказав у кулуарах ВР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Щодо самої пані Скороход, я буду виносити особисто питання про виключення її з фракції, тому що немає ніякого змісту знаходитися у фракції і не підтримувати жодного рішення фракції. Подивіться усі її голосування. Навіщо вона нам у фракції? Навіщо вона нам у фракції, коли вона не виконує жодного рішення фракції?” - заявив Арахамія.

Водночас він зауважив, що у фракції вже хотіли піднімати питання щодо виключення її з фракції, бо вона не працює на фракцію, вона не працює на “Слугу народу”, вона працює на чиїсь інтереси”.

На уточнення журналістів, що ситуація виглядає як політичний тиск на депутатку, Арахамія зазначив, що “вона хоче це так подати”.

“Коли людина робить якісь лобіювання конкретних олігархічних груп, і коли побачили, що вже пішла підозра — то що треба робити для захисту? Треба прийти в парламент і сказати, це для того, щоб просто захиститися...”, - сказав лідер фракції “Слуга народу”.

За його словами, щодо Скороход немає ніякого переслідування через її політичну позицію.

На запитання журналістів, як Скороход потрапила до партії "Слуга народу", відповів: “Не знаю. Вона мажоритарниця. У неї було дуже гарне фінансування, замаскувалася напевно... Була перевірка, але не виявила це перевірка. Ми ж можемо робити якісь помилки?”.

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Він також сказав, що не забороняв Скороход ходити на ефіри телеканалів “112. Україна”, “NewsOne” та “ZIK”, як вона заявила раніше.

“Ні, я їй казав... Ми на фракції прийняли таке правило: якщо 70% фракції голосує за якесь рішення, то тоді 30%, які менше, повинні дослухатися і робити так, як домовилася більшість... Це нормальний процес. Як ми можемо співіснувати 254 окремі людини?...”, - відповів Арахамія.

Як повідомлялося, народний депутат з фракції «Слуга народу» Анна Скороход з трибуни парламенту заявила, що її чоловіка затримали за дорученням заступників глави Офісу Президента і Генерального прокурора у зв’язку з тим, що вона голосувала за певні рішення Ради, не дотримуючись загальної позиції фракції.