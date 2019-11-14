Скороход подасть заяву на Арахамію через його звинувачення

Скороход подасть заяву на Арахамію через його звинувачення

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Укрінформ
Народний депутат від фракції "Слуга народу" Анна Скороход планує подати заяву до правоохоронних органів через обвинувачення з боку голови фракції Давида Арахамії, що вона нібито пропонувала депутатам хабарі.

Про це Скороход сказала в коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я зараз піду на Давида Арахамію подати заяву в САП, НАБУ, ДБР. Нехай мене перевірять", - сказала Скороход.

Депутат заперечила, що коли-небудь пропонувала депутатам хабарі.

"Я ніколи не пропонувала жодному депутату матеріальної допомоги. Тому мені не зрозуміло те, що говорить Давид Арахамія", - зазначила депутат.

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Вона додала: "Дуже красивий крок, дякую. Давайте ще якусь гидоту зараз придумаємо за те, що я висловлюю свою думку".

Скороход також зазначила, що поки залишатиметься у фракції "Слуга народу" в парламенті.

Як повідомлялося, 14 листопада у Верховній Раді голова фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що "пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм матеріально-грошову допомогу – це є факт".

Перед цим Анна Скороход заявила, що її чоловіка затримали нібито через її голосування всупереч вказівкам фракції. Арахамія спростував будь-яку причетність їхньої політсили до затримання чоловіка Скороход.

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