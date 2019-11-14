Депутат Скороход заявила, що через її голосування затримали чоловіка

Народний депутат з фракції «Слуга народу» Анна Скороход з трибуни парламенту заявила, що її чоловіка затримали за дорученням заступників глави Офісу Президента і Генерального прокурора у зв’язку з тим, що вона голосувала за певні рішення Ради, не дотримуючись загальної позиції фракції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні за мої політичні вподобання, за мої політичні бачення і за те, що я не голосувала так, як мені вказувала фракція, за дорученням одного з заступників глави Адміністрації Президента, одного з заступників Генерального прокурора Касько ... мого чоловіка було затримано незаконно. Підставою стали мої голосування в залі ..., а також мій голос проти відкриття ринку землі. Рішення про затримання незаконне, підставою для цього стало подання запиту Російської Федерації від 2017 року. До цього жодних не було питань, а після моєї червоної кнопки відбулося затримання мого чоловіка»,- сказала Скороход.

При цьому вона звернулася до Президента України Володимира Зеленського, керівництва Державного бюро розслідувань та інших правоохоронних органів з проханням «зупинити свавілля».

«Тому я особисто ще раз прошу Президента Володимира Зеленського зробити доручення правоохоронним органам та припинити свавілля і тиск на мене та мою сім’ю»,- сказала депутат.

Після цього депутати з опозиційних фракцій («Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Опозиційна платформа «За життя») стоячи кілька хвилин аплодували Скороход.

У свою чергу, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія спростував будь-яку причетність їхньої політсили до затримання чоловіка Скороход.

«Давайте називати речі своїми іменами. Якщо ви зараз зайдете в Googl і подивитеся громадського чоловіка пані Скороход, загуглите його просто, то ви все зрозумієте. Ми, як політична партія, не маємо до цього жодного відношення. Нам немає зараз чого сказати, бо ми самі не знаємо в чому справа. Але те, що пані Скороход неодноразово зверталася до народних депутатів і пропонувала їм матеріально-грошову допомогу – це є факт»,- сказав Арахамія.

Фото: Cтрана.