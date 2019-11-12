Арахамія поки не готовий обговорювати зміну ідеологіі “Слуги народу”

Арахамія поки не готовий обговорювати зміну ідеологіі “Слуги народу”

Укрінформ
Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія поки що не готовий обговорювати зміну ідеологіі партії, адже вона має відповідати запиту людей.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Я теж тільки-но вступив до партії, тому не готовий обговорювати ідеологічну складову. Загалом я вважаю, що соціал-лібералізм має місце бути, хоча це і вкрай важке завдання. Тому що в лібертаріанстві якщо ти не зміг заробити, став бомжем і помер, то хрін з тобою. У соціалізмі кожен бомж має бути переорієнтований, працевлаштований і реінтегрований суспільством", - сказав Арахамія.

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За його словами, суспільство у нас супер соціальне. Молодь вважає, що держава має бути активним учасником і регулятором процесів.

"Якщо ми будемо говорити, що ми не за це, то ми будемо представляти не мас-маркет. У нас політичний продукт - це мас-маркет. Якщо у людей в голові є таке відчуття, то треба йому відповідати. Політична партія - це маркетинговий продукт", - зазначив парламентарій.

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