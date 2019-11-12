Зеленський “сильно розлютився” через секс-скандал з Яременком - Арахамія

Президент Володимир Зеленський після історії з листуванням голови Комітету з питань зовнішньої політики Богдана Яременка сильно розлютився і був налаштований радикально.

Про це розповів лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю інтернет-виданню "Ліга".

«Він сильно розлютився... На початку він був надзвичайно радикально налаштований аж до того, щоб скласти мандат. Але це питання етичного характеру. До того ж Яременко об'єктивно сильний дипломат», - відповів парламентарій на питання, як президент відреагував на історію з Яременком.

За його словами, більше людей обурило не листування, а подальша реакція Яременка.

«Я жартома сказав, що інцидент з Яременком - це наслідки турборежиму. Тому, що люди фактично живуть у парламенті, і особисте життя у них відсутнє», - сказав Арахамія.

Водночас він заявив, що у фракції зараз кілька кандидатур, яких розглядають на керівника - Єлизавета Ясько, Святослав Юраш, Марина Бардіна, Микита Потураєв, Марія Мезенцева.

Арахамія додав, що будуть проведені «внутрішні праймеріз», і фракція визначиться.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції «Слуга народу» Богдан Яременко написав заяву про складання обов'язків голови Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва.

Раніше один з інтернет-ресурсів опублікував фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується з користувачами "Мережі знайомств..." і "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.