Але є але: Яременко йде з посади голови комітету ВР

Про це Яременко повідомив у Facebook.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту “Букви” від статей 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складення повноважень голови комітету", - написав Яременко.

Він додав, що написав заяву, бо через Давида Арахамію йому передали, що "для трьох фракцій буде достатньо, якщо до 19:00 я повідомлю про відставку особисто в пості в фб".

Яременко також пообіцяв, що фотокопія заяви не пізніше 23 год. буде розміщена в коментарях до його посту у соцмережі.

Водночас він зауважив, що передасть заяву голові Верховної Ради Дмитру Разумкову "лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу", яка мене на цю посаду і рекомендувала (орієнтовно в понеділок через тиждень)".

"Хочу привітати особисто Віктора Медведчука, Олега Волошина і решту.... партнерів з фракції ОПЗЖ, які змогли все це провернути, залишившись формально осторонь шантажу своїх колег з ЄС, БЮТ і Голосу. Також хочу привітати демократично обрану більшість в парламенті з чуйним і уважним ставленням до колег. З інших фракцій", - додав Яременко

Як повідомлялося, раніше один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". У листуванні йшлося про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і розмістив вибачення.

1 листопада, фракції "Голос", "Батьківщина", "Європейська солідарність" і ОПЗЖ закликали керівництво Ради порушити питання доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики й міжпарламентського співробітництва у зв’язку зі скандалом довкола нього.

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У фракції партії "Слуга народу" заявили, що розглядають можливість провести 7 листопада засідання, на якому обговорити ситуацію, що стосується голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка.