Три фракції хочуть, аби Яременко пішов з посади голови комітету

Депутатські фракції «Голос», «Батьківщина» і «Європейська солідарність» закликають керівництво Верховної Ради порушити питання щодо доцільності перебування Богдана Яременка на посаді голови комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва у зв’язку із скандалом довкола нього.

Про це заявив лідер фракції «Голос» Сергій Рахманін з трибуни парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я уповноважений виступити від імені трьох фракцій – «Голос», «Європейська солідарність» і «Батьківщина». Тема виступу, на превеликий жаль, неприємна, але дуже важлива. Тому що з точки зору депутатів, які входять до складу цих трьох депутатських об’єднань авторитету Верховної Ради як вищого законодавчого, вищого представницького колегіального органу завдано серйозної і суттєвої шкоди. З нашої точки зору, поведінка нашого колеги Богдана Яременка, зокрема його вчорашній виступ, який, з нашої точки зору, містив елементи образи на адресу цілого законодавчого органу і заяви, які можна трактувати як погрози журналістам, є неприйнятними і неприпустимими. І тому спільна точка зору трьох фракцій: поставити перед Верховною Радою питання про доцільність перебування пана Богдана Яременка, такого важливого і чутливого комітету як комітету з питань міжнародних зв’язків (зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва – ред.). Ми вважаємо, що депутатський корпус і керівництво Верховної Ради належним чином оцінять поведінку нашого колеги і зроблять необхідні висновки», - зауважив Рахманін.

При цьому, звертаючись до самого Яременка, Рахманін від імені трьох фракцій висловив сподівання, що той, не чекаючи оцінки колег, «сам зробить необхідний важливий і єдиний вірний у цій ситуації крок».

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

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Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав вибачення.