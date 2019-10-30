Секс-скандал: Яременко заявляє, що своє листування у Раді сфабрикував

"Я намагався продемонструвати протест, що це не журналістика. Це знущання, фактично, над інформаційними потоками, знущання над людьми, коли щось побачили, не перепитали, не з'ясували і вкинули, як жовтий смажений факт. Не треба говорити про те, чого немає... Це сфабриковане листування. Мене попередили... Тому треба було показати, що так не можна робити", - сказав Яременко.

Метою цієї провокації, за словами Яременка, було висловити протест проти того, що "дехто, хто називає себе журналістами, зловживають".

"Це робиться для того, щоб пояснити, що якщо ви щось бачите, це не значить, що це є правда. Треба запитувати, треба брати коментарі в учасників процесу. Не можна вкидати, ганяючись за смаженими фактами, неперевірену інформацію або інформацію без пояснень. Тепер пояснення є - цього не було", - переконує депутат.

Яременко додав, що не бачить сенсу проходити “детектор брехні” щодо цієї ситуації.

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко нібито переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.