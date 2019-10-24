Поліграфолог сказав, що “зачепило” Арахамію на детекторі

Давид Арахамія під час проходження перевірки на “детекторі брехні” чесно відповідав на запитання у зв'язку зі скандалом щодо можливого отримання хабарів депутатами від “Слуги народу” за голосування проти антикорупційного законопроєкту.

Про це заявив поліграфолог, ліцер-психофізіолог, кандидат медичних наук, науковий співробітник лабораторії психофізіології праці Державної установи "Інститут медицини праці імені Кундієва НАМН України" Віталій Опанасенко за підсумками проходження Арахамією процедури перевірки на “детекторі брехні”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Поведінка під поліграфом у Давида, в принципі, як людини, котра не чує питання. Єдине, що його зачепило, - це ідеологічне питання: коли я запитав, чи отримував він гроші за голос від представників “Опозиційної платформи - за життя”. Це в принципі політичний нонсенс, щоб це могло б мати місце. Тому це чистісінької води помилково позитивна реакція... Ми маємо ті реакції, що говорять про те, що, крім того, що людина чесно відповіла на запитання, то вона ще й менш емоційно навантажена через усю цю ситуацію”, - зазначив Опанасенко.

Водночас спеціаліст порівняв попередні результати проходження поліграфа Арахамії та заступника голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського (фракція “Слуга народу”).

“Якщо порівняти результати Давида у порівнянні з результатами Олександра (Дубінського - ред.), то відразу впадає в око байдужість у психофізіологічному сенсі Давида у порівнянні з тим, що довелося під поліграфом пережити в емоційному плані Олександрові... Для Олександра це щось “смажене”: він переживав, бо конкретно йому ставили у провину то 30 тисяч (доларів хабаря - ред.), то 50 тисяч... І, звісно, він хвилював, але адекватно відповідав на питання”, - зазначив Опанасенко.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом можливого отримання хабаря у розмірі 30 тисяч доларів чинними народними депутатами за голосування проти законопроєкту про ліквідацію корупційних схем під час оцінки об’єктів нерухомості на засіданні Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Голова зазначеного Комітету Данило Гетманцев 19 жовтня інформував, що членам комітету на засіданні не вдалося підтримати законопроєкт №2047-д щодо ліквідації корупційних схем у сфері оцінки об'єктів нерухомості шляхом діджиталізації розрахунку податкової вартості нерухомості. За нього проголосували всі члени фракції "Голос" і лише 5 депутатів від "Слуги народу".

Згодом Президент Володимир Зеленський заявив, що усі члени парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики повинні пройти перевірку на детекторі брехні.

Відомо, що перевірку на поліграфі на сьогодні пройшов заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський, народний депутат від фракції “Слуги народу”, член фінансового комітету Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Качура та Арахамія.