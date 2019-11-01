Шуфрич став на бік журналістів у секс-скандалі із Яременком

Голова комітету ВР з питань свободи слова вважає, що жодної загрози, пов’язаної із кримінальною відповідальністю для журналістів не може бути у зв’язку зі скандалом, який мав місце стосовно Богдана Яременка.

Про це Шуфрич заявив із трибуни парламенту у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я би хотів зараз стати на захист наших журналістів після вчорашніх фактично погроз, які пролунали від нашого колеги Яременка, який вимагав відповідальності від трьох до семи років для наших журналістів за оприлюднення його листування. Є рішення Конституційного Суду від 2012 року, де чітко визначено, що ті громадяни України, які є представниками влади, вони не підлягають під норму Конституції і статтю 163 Кримінального кодексу, яка захищає їхні права на особисте листування. Наш колега Яременко є публічною особою, він є носієм влади і переписувався з «публічними» людьми. Хочу заспокоїти колег журналістів: ніякої загрози вам нема», - сказав Шуфрич.

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Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав слова вибачення.