Яременко з трибуни Ради вибачився за скандальне листування

"Перш за все, хочу почати з вибачень перед тими, кому за останні пару днів я створив незручності і некомфортну ситуацію. Перш за все, це моя родина. Моя дружина - єдина людина в житті, яка знає про мене все, не має до мене претензій. Саме тому, що знає про мене все. Я хочу вибачитися перед своєю фракцією і перед Президентом - ви стали заручниками ситуації, ви не заслужили, щоб вас втоптували в багно разом зі мною. Я вибачаюсь, друзі. Я сприйму спокійно і з вдячністю будь-яке ваше рішення щодо мене", - сказав Яременко.

Він також вибачився перед своїми виборцями.

Разом з тим Яременко, звинуватив "моралістів", які оприлюднили його інтимні sms, у порушенні закону.

"Так ось, дорогі друзі, якщо ви хочете поговорити про мораль, і про закон - давайте. В цій країні існує закон, який захищає мою і кожного з вас особисту переписку. Оприлюднення листування є кримінальним злочином, і той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую, я просто нагадую про закон і мораль, який для всіх один. Якщо ви хочете говорити про мораль, то, звичайно, красти погано. А вони вкрали моє листування, але ще гірше користувалися краденим, перепродувати його... Тому, колеги, я хотів би поговорити про мораль, але не бачу з ким", - сказав Яременко.

Депутат також прокоментував висловлювання на його адресу, що цей випадок може вплинути на зовнішню політику України.

"Не варто переживати за зовнішню політику. Її треба знати, розумітися, займатися, а не піаритися нею на кожному кроці. А іншим не треба їздити в Москву і здавати національні інтереси України, і все з зовнішньою політикою буде добре", - підсумував Богдан Яременко.

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав вибачення.

Як повідомлялося, раніше народний депутат від фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко взяв участь у пропагандистському "Велика гра" на російському федеральному Першому каналі.