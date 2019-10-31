Скандальне листування: Арахамія розповів про можливі санкції для Яременка

Фракція "Слуга народу" планує у п’ятницю, 1 листопада, провести засідання, одним з питань якого буде обговорення ситуації щодо скандального листування голови Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив голова фракції Давид Арахамія, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо виносити це на фракцію. Я, як голова фракції, маю винести це питання на засідання фракції, і я це зроблю. Треба надати слово і самому Яременку, щоб він пояснив свою позицію", - зазначив Арахамія.

При цьому він зауважив, що серед санкцій, які можуть бути застосовані до Яременка, розглядається три: складення Яременком повноважень голови профільного комітету, добровільне залишення ним членства у фракції і добровільне складення мандату.

"Може бути три потенційних шляхи вирішення цієї ситуації. Не може бути взагалі питання про те, що ми зробимо вигляд ніби нічого не було, - так не може бути, і я сам з цим не погоджуюся", - сказав Арахамія.

При цьому на запитання журналістів, який з трьох варіантів він підтримує особисто, Арахамія зазначив, що це буде добровільне складення повноважень голови комітету Яременком.

Також він сказав, що вирішити це питання фракція планує вже цього тижня. На уточнювальне запитання кореспондента Укрінформу, коли може бути відбутися засідання фракції у зв’язку з цим, Арахамія сказав: "Можливо, завтра ввечері".

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко нібито переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів.

Наразі він видалив цей пост і написав слова вибачення.