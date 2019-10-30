"А раніше прастітутку по пейджеру визивали": соцмережі відреагували на листування Яременка Огляд 30.10.2019 17:09 Укрінформ 30 жовтня у соцмережах спливло пікантне листування "Слуги народу" Богдана Яременка, який під час засідання Ради домовлявся про зустріч із повією. Щоправда, сам нардеп це категорично заперечив, мовляв, таким чином намагався вчинити "провокацію" й навмисно дозволив сфотографувати "сфабриковане листування". Чи повелися соцмережі на "провокацію"? Укрінформ зібрав думки: Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко нібито переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.