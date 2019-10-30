"А раніше прастітутку по пейджеру визивали": соцмережі відреагували на листування Яременка

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко нібито переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.