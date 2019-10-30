Яременко вибачився перед дружиною, дітьми та Президентом

Народний депутат із фракції "Слуга народу" Богдан Яременко вибачився перед дружиною, дітьми і президентом за скандальне листування в Раді.

Про це він написав у Facebook.

"Не всі рішення бувають однаковими вдалими. Я вилучив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей до фракції і президента", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, напередодні один з Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко нібито переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

Раніше Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - написав тоді Яременко.

Наразі він видалив цей пост і написав вибачення.