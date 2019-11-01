Депутат розповів, навіщо Разумков збирав керівників фракцій

Депутат розповів, навіщо Разумков збирав керівників фракцій

Укрінформ
Під час позапланової зустрічі голів депутатських фракцій із Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим обговорювалося коло питань, пов’язаних із міжнародною діяльністю парламенту.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Щойно відбулося засідання не тільки голів фракцій, а й представників МФО «Рівні можливості» під головуванням спікера парламенту Дмитра Разумкова. На ньому обговорювалося коло питань відносно, я б сказав так, міжнародної діяльності парламенту. Я думаю, що вже незабаром ви побачите конкретні рішення цієї тематики в парламенті», - сказав Герасимов.

Водночас, на запитання журналістів, чи під висловом «міжнародна діяльність парламенту», варто розуміти інцидент, пов’язаний із головою комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, голова фракції «Європейська солідарність» відповів: «Я думаю, хто хоче здогадатися, той здогадається».

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У свою чергу, голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, не даючи конкретних коментарів про результати засідання, сказав журналістам, що під час цієї зустрічі було досягнуто певних домовленостей, про які буде повідомлено з трибуни парламенту до кінця пленарного засідання у п’ятницю.

«Було досягнуто певних домовленостей. Якщо вони будуть виконані, про це буде оголошено з трибуни Верховної Ради. Якщо вони не будуть виконані, тоді представники чотирьох політичних партій розкажуть про це. Поки що час не сплив і я, на жаль, коментувати цього не можу», - зазначив Рахманін.

Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався з повією про надання інтимних послуг за гроші.

Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав вибачення.

31 жовтня Яременко вибачився з трибуни парламенту за скандальне листування.

Повідомлялося також, що фракція партії "Слуга народу" планує у п’ятницю, 1 листопада, провести засідання, одним з питань якого буде обговорення ситуації щодо Яременка.

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