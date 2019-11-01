Депутат розповів, навіщо Разумков збирав керівників фракцій
Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Щойно відбулося засідання не тільки голів фракцій, а й представників МФО «Рівні можливості» під головуванням спікера парламенту Дмитра Разумкова. На ньому обговорювалося коло питань відносно, я б сказав так, міжнародної діяльності парламенту. Я думаю, що вже незабаром ви побачите конкретні рішення цієї тематики в парламенті», - сказав Герасимов.
Водночас, на запитання журналістів, чи під висловом «міжнародна діяльність парламенту», варто розуміти інцидент, пов’язаний із головою комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка, голова фракції «Європейська солідарність» відповів: «Я думаю, хто хоче здогадатися, той здогадається».
У свою чергу, голова фракції «Голос» Сергій Рахманін, не даючи конкретних коментарів про результати засідання, сказав журналістам, що під час цієї зустрічі було досягнуто певних домовленостей, про які буде повідомлено з трибуни парламенту до кінця пленарного засідання у п’ятницю.
«Було досягнуто певних домовленостей. Якщо вони будуть виконані, про це буде оголошено з трибуни Верховної Ради. Якщо вони не будуть виконані, тоді представники чотирьох політичних партій розкажуть про це. Поки що час не сплив і я, на жаль, коментувати цього не можу», - зазначив Рахманін.
Як повідомлялося, напередодні один із Інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався з повією про надання інтимних послуг за гроші.
Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав вибачення.
31 жовтня Яременко вибачився з трибуни парламенту за скандальне листування.
Повідомлялося також, що фракція партії "Слуга народу" планує у п’ятницю, 1 листопада, провести засідання, одним з питань якого буде обговорення ситуації щодо Яременка.