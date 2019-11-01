Разумков зібрав голів фракцій на нараду
Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав голів парламентських фракцій зібратися на нараду в його кабінеті.
Про це спікер сказав під час оголошення депутатських запитів на ранковому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звертаюся до голів фракцій зібратися в моєму кабінеті на нараду", - оголосив Разумков.
При цьому він не озвучив, з якої причини відбудеться нарада.
Решта народних депутатів продовжують роботу в сесійній залі.