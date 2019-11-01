Разумков зібрав голів фракцій на нараду

Разумков зібрав голів фракцій на нараду

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав голів парламентських фракцій зібратися на нараду в його кабінеті.
Про це спікер сказав під час оголошення депутатських запитів на ранковому засіданні Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до голів фракцій зібратися в моєму кабінеті на нараду", - оголосив Разумков.

При цьому він не озвучив, з якої причини відбудеться нарада.

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