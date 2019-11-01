Разумков відкрив Раду

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив ранкове засідання у п’ятницю, 1 листопада.

Відсьогодні депутати реєструються у сесійній залі виключно за допомогою електронної системи шляхом натискання кнопки «за», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ранкове засідання оголошую відкритим», - сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У залі засідань зареєструвалось 307 народних депутатів.

Як повідомлялося, Рада у п’ятницю планує розпочати пленарне засідання з Години запитань до уряду. Також депутати мають намір розглянути в другому читанні законопроєкт про внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів або обіг таких ліків (№1152-1).

Крім того, планується ухвалення двох проєктів постанов: "Про проведення парламентських слухань на тему "Земельна реформа: вітчизняна модель обігу земель сільськогосподарського призначення" (4 грудня 2019 року)" та "Про заслуховування звіту Голови Антимонопольного комітету України".

Також очікується розгляд у першому читанні урядових законопроєктів "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (№2179) та "Про внесення змін до Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад" (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)" (№2189).

Окрім того, в п'ятницю перше читання мають пройти чотири проєкти закону про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії".