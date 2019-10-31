Разумков зустрівся з генсеком НАТО — про що говорили

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом подякував за сталу підтримку Альянсом територіальної цілісності та суверенітету України і наголосив на готовності до поглиблення відносин Україна-НАТО.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

"Співпраця з Альянсом є частиною нашої політичної програми і нашого внутрішнього бачення розвитку відносин між Україною та НАТО. Верховна Рада до цього готова, і я впевнений, що багато інших наших колег і в МЗС, і в інших установах також розуміють важливість та принциповість таких відносин. Євроатлантичні прагнення України залишаються незмінними", – зазначив Разумков.

За його словами, сьогодні Україна як ніколи потребує реформ.

"Об’єднані вертикалі влади як одна команда працюють над єдиним результатом. І важливою частиною цього результату має стати членство України в НАТО", – підкреслив Голова ВР.

Він також висловив сподівання на продовження технічної, навчальної та іншої підтримки, яку сьогодні Альянс надає Україні. "Мова не лише про безпеку, але і про значну гуманітарну допомогу", – зазначив Голова ВР.

Разумков запевнив Столтенберга, що одним із головних пріоритетів України є перехід до стандартів НАТО і членство в Альянсі.

У свою чергу, генсек НАТО зазначив, що має оптимістичні погляди на майбутнє України.

Як повідомлялося, Північноатлантична Рада 30-31 жовтня перебуває з візитом в Україні. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу працюють у Києві.

Фото: rada.gov.ua