Столтенберг очікує, що в Україні запрацює закон про нацбезпеку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Україну впровадити ухвалений торік закон про національну безпеку, який передбачає парламентський нагляд за оборонними відомствами і реформування СБУ.

Про це він заявив у виступі у Верховній Раді України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей новообраний парламент має історичну можливість змінити Україну на краще. Всі ви вже зробили потужний ривок уперед. Я очікую впровадження Закону про нацбезпеку, який був прийнятий минулого року, з парламентським наглядом над відомствами безпеки і оборонними, а також реформуванням СБУ", - сказав Столтенберг.

Він додав, що радники НАТО готові допомагати Україні над запровадженням євроатлантичних принципів і найкращих практик для посилення верховенства права і забезпечення прав меншин, для боротьби з корупцією і для того, щоб усі аспекти державного життя були відкритими і прозорими, а державні інституції краще служили народу України.

На переконання Столтенберга, це буде підтримувати прагнення України щодо вступу до Альянсу.

Генсек наголосив, що Україна як суверенна держава має право вибирати власні системи безпеки, і запевнив, що двері НАТО залишаються відкритими.

Водночас він зауважив, що дорога членства в НАТО не є легкою і тим, хто хоче цього, необхідно мати відданість меті і здійснювати реформи.

"Але врешті-решт членство є рішенням членів Альянсу і тих, хто хоче до нього приєднатися, і лише їх. Ніхто ззовні не має права вето. Час сфер впливу відійшов у минуле", - акцентував Столтенберг.

Як повідомляв Укрінформ, на запрошення української влади Північноатлантична рада НАТО прибула з візитом до України 30 жовтня. Візит розпочався в Одесі. У четвер генеральний секретар НАТО та посли країн-членів Альянсу перебувають у Києві.