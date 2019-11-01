Корнієнко розповів, як і коли “слуги народу” обговорять секс-скандал

Депутатська фракція партії «Слуга народу» розглядає можливість провести засідання у четвер, 7 листопада, задля обговорення ситуації, що стосується голови комітету ВР з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдана Яременка.

Про це журналістам у кулуарах парламенту повідомив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми планували на четвер. Але знову ж таки будемо визначатися чи будуть депутати в достатній кількості у Києві. Тому ще є різні комітети, є міжнародна діяльність тощо», - сказав Корнієнко.

Водночас політик прокоментував, в якому форматі може відбуватися обговорення цієї ситуації і ухвалення відповідного рішення на найближчому засіданні фракції.

«У нас же теж свобода висловлювання, демократія. У нас у фракції будь-яка людина може порушити будь-яке питання... Але у нас не правоохоронний орган, тому це просто політична розмова між колегами по фракції», - додав Корнієнко.

Як повідомлялося, напередодні один з інтернет-ресурсів оприлюднив фото із сесійної зали парламенту, на яких народний депутат Яременко переписується із користувачами "Сеть знакомств..." та "Loveeto". Зокрема, він нібито спілкувався із повією про надання інтимних послуг за гроші.

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Яременко написав у Facebook, що листування сфабриковане спеціально для журналістів, але згодом видалив цей пост і написав вибачення.

31 жовтня він вибачився з трибуни парламенту за скандальне листування.