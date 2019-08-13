Офіс Президента - про звільнення Безсмертного: Кучма формує ефективнішу команду

"Мінський переговорний процес залишається на сьогодні єдиним майданчиком, де Україна має можливість вести переговори з важливих питань, які стосуються Донбасу і, зокрема, щодо припинення вогню, повернення в’язнів, обміну тими особами, які утримуються. Президент делегував організацію відстоювати позицію України у цьому складному процесі переговорів другому Президенту України Леоніду Кучмі і під його керівництвом ми нині формуємо найбільш ефективну команду, яка зможе продуктивно захищати позицію України в рамках ТКГ у Мінську", - сказала Мендель.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня увільнив Безсмертного від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Безсмертний цього разу представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ трохи більше місяця. Зеленський 9 липня призначив його на цю посаду замість Олександра Моцика.

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До цього Безсмертний у 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.

Сам Безсмертний вважає, що причиною його звільнення Зеленським є публічна позиція з низки питань щодо тактики дій держави для досягнення миру на Донбасі.