Безсмертний прокоментував своє увільнення з Тристоронньої групи

Роман Безсмертний вважає, що причиною його увільнення від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі ТКГ є публічна позиція з низки питань щодо тактики дій держави для досягнення миру.

Про це він сказав в ефірі "24 каналу", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що послужило причиною звільнення, то тут таємниці немає. Є моя публічна позиція. І ця позиція не тільки в питаннях стосовно тактики дій... на лінії розмежування, в переговорній групі. Якщо взяти всю історію за останні місяці, то я чесно, коректно і відкрито казав, що отут треба діяти так, а тут - так. Причина такої моєї поведінки криється в тому, що це п'ятий президент у моєму житті, з яким я контактував, і я дуже глибоко переживав, коли бачив, як попередники робили певні кроки і я міг їх зупинити, але йшов на компроміс", - сказав Безсмертний.

Він додав, що наголошував на необхідності проводити військовий парад на День Незалежності.

"Я розумію, що може бути далі, тому коректно висловлювався. Починаючи від того, що не можна не проводити військовий парад в умовах війни, його потрібно робити. Не треба телефонувати Путіну, а треба діяти, до того ж різко та послідовно", – заявив він.

Безсмертний також наголосив, що не може зрозуміти позицію, коли сильна Україна показує свою боязнь щодо неорганізованої Росії, та те, чому на фронті не відповідають, на обстріл.

"Очевидно, що така позиція не "до двору". Тим паче, це право президента. Єдине, зараз шкода, що я витратив 2 місяці і за цей час підготував указ, який мав внормувати роботу делегації. Також підготував проєкт закону, де закладена зовсім інша модель досягнення миру у війні", – додав Безсмертний, проте відмовився уточнити деталі підготовлених документів.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 13 серпня увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Безсмертний цього разу представляв Україну в політичній підгрупі ТКГ трохи більше місяця. Зеленський 9 липня призначив його на цю посаду замість Олександра Моцика.

До цього Безсмертний у 2015-2016 роках був представником України в політичній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі.