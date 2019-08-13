Зеленський увільнив Безсмертного від участі в ТКГ

Президент Володимир Зеленський увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Про це йдеться в указі №596/2019.

"На часткову зміну статті 1 указу Президента України від 19 червня 2019 року № 414 «Питання забезпечення представництва України у Тристоронній контактній групі»... увільнити Безсмертного Романа Петровича від виконання обов'язків представляти Україну у робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи", - зазначається у документі.

Як повідомлялося, Президент Зеленський 9 липня уповноважив Безсмертного представляти Україну в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) замість Олександра Моцика.