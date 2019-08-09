Безсмертний пояснив, для чого Україна зупинила участь в Мінському процесі

Зупинити переговорний процес України у Мінському форматі необхідно було для того, щоб притягнути до відповідальності винних у зриві домовленостей та порушенні режиму тиші.

Відповідальність за такі порушення була передбачена на рівні Тристоронньої контактної групи, розповів в ексклюзивному коментарі Укрінформу представник України у ТКГ Роман Безсмертний, коментуючи свої останні заяви.

«Чому я останні два дні наполягаю на тому, що треба було зробити заяву що Україна призупиняє участь у Мінському процесі до того моменту, поки не збереться «нормандський» формат і не вирішить питання відповідальності тих, хто учинив цей злочин? Тому що домовленості дійсно передбачають відповідальність. В результаті того, що відбулося, могли бути зірвані не тільки домовленості, а могли початися широкомасштабні бої. Поки не буде притягнутий до відповідальності той, хто зробив, хто дав команду, ніяких кроків дальше не можна робити. Так виробляються механізми», - заявив Безсмертний.

Він також підкреслив, що це політичний процес, який треба постійно забезпечувати.

«Якщо домовились притягнути до відповідальності, треба відповідними діями досягати цього: збирається «нормандський» формат, розбирають ситуацію, притягуються до відповідальності винні, інакше ми ніколи не досягнемо «режиму тиші». А як, не досягнувши режиму тиші, можна працювати?», - зазначив Безсмертний.

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Як повідомляв раніше Укрінформ, на виконання рішення, ухваленого в Мінську під час засідання Тристоронньої контактної групи, з 00 годин 01 хвилин за київським часом 21 липня 2019 року вздовж всієї лінії розмежування в районі проведення ООС у Донецькій та Луганській областях було оголошено “режим тиші”. Домовленості передбачали заборону на ведення вогню з будь-яких видів озброєнь та відповідальність за його порушення.

6 серпня під Павлополем на Донбасі, попри “хлібне перемир’я”, окупанти обстріляли позиції українських військовослужбовців, які займалися інженерним облаштуванням. Стріляли з ручного протитанкового гранатомета, але, ймовірно, застосували мінометну міну 82-го калібру. Внаслідок цього обстрілу загинули чотири українські воїни зі складу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Це перші бойові безповоротні втрати Об’єднаних сил у серпні 2019 року.

8 серпня спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдік висловив жаль, що робоча група ТКГ з безпеки 7 серпня не змогла провести позачергове засідання у формі відеоконференції, як це запропонувала українська сторона.