В ОБСЄ шкодують, що екстрене засідання в рамках ТКГ не відбулося

Спеціальний представник голови ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактної групи Мартін Сайдік висловив жаль, що робоча група ТКГ з безпеки 7 серпня не змогла провести позачергове засідання у формі відеоконференції, як це запропонувала українська сторона.

Про це йдеться в поширеному в четвер повідомленні для друку спецпредставника голови ОБСЄ, повідомляє власний коррепондент Укрінформу.

"Я щиро шкодую про те, що 7 серпня 2019 року Робоча група ТКГ з безпеки не змогла провести позачергове засідання у формі відеоконференції, як це запропонувала українська сторона", - заявив Мартін Сайдік.

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Він підкреслив, що в дусі Мінських угод, "відкриті дискусії між всіма сторонами конфлікту" необхідні як для забезпечення дотримання сталого режиму припинення вогню, так і для мирного політичного вирішення конфлікту на сході України.

"Настійно закликаю всі сторони цілком, повністю і беззастережно виконувати свої зобов'язання за перемир'ям, погодженим Тристоронньою контактною групою та яке успішно набуло чинності 21 липня. Цього вимагає не тільки пам'ять про жертв, але і необхідність уникнути можливих нових жертв, особливо напередодні нового навчального року", - заявив Сайдік.

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Як повідомляв Укрінформ, 6 серпня під час обстрілу російсько-окупаційними військами позицій Об'єднаних сил поблизу Павлополя загинули четверо українських військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць "нормандського формату" терміново поновити переговори у зв'язку з порушенням російсько-окупаційними військами перемир'я і загибеллю чотирьох українських воїнів.