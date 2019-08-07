Геращенко напише Сайдіку про провокації окупантів у Станиці

"Я вже не в мінському процесі, слава Богу. Але як поки що перший віцеспікер ВР України я направлю листа представнику головуючого в ОБСЄ, послу Мартіну Сайдіку, в якому висловлю протест і глибоке занепокоєння провокацією, яку влаштували так звані представники ОРЛО в Станиці. Впевнена, на наступному ТКГ має стояти питання неприпустимості подібної поведінки і подібних жестів", - зазначила Геращенко.

Вона зауважила, що десятки разів бувала у Станиці Луганській разом з міжнародними делегаціями і журналістами, спілкувалася з громадянами, які щодня перетинають лінію зіткнення, але ніколи не підходила до зруйнованого мосту не тому, що боялася, а щоб жодною дією не провокувати, не ускладнювати і без того непросту ситуацію.

"Навіть не можу собі уявити, які б заяви вже зробила СММ, які б істерики вже були в координаторів від ОБСЄ в мінських групах, аби хоч хтось з українських переговорників дозволив собі подібну хамську поведінку, як це зробили так звані представники ОРЛО, які тикали представнику української влади, перетнувши лінію зіткнення", - акцентувала Геращенко.

Вона повідомила, що також направить це відео представнику ОБСЄ з питань свободи слова з вимогою відреагувати на перешкоджання діяльності журналістам.

"До речі, не бачила жодної реакції на цей інцидент української влади і НСЖУ. Що ж, будемо реагувати ми. Бойовики йтимуть туди, куди їм дозволять. Будемо зупиняти разом", - резюмувала перший віцеспікер.

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, представники терористів із так званої ЛНР, які водночас представляють бойовиків на переговорах у Мінську, перетнули лінію розмежування і заявили знімальній групі "5 каналу", що самоназвана окупаційна влада, нібито згідно з Мінськими угодами, має контролювати не лише Станично-Луганський район, а й територію Щастя.